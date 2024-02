Studniówka 2024 Wałbrzych: IV Liceum Ogólnokształcące - pamiętny bal w Hotelu Maria - zobaczcie zdjęcia!

Wspaniałe wnętrza i doskonałe jedzenie przywitały 9 lutego 2024 młodzież czterech klas maturalnych IV Liceum w Wałbrzychu. Na przyjaciół i zakochane pary czekała studniówkowa ścianka, DJ i niepowtarzalny pierwszy bal. Uczniowie dziękowali dyrekcji i profesorom za wieloletnie wsparcie, a nauczyciele zaproszeni na ten wyjątkowy wieczór nie szczędzili wychowankom ciepłych słów.

Dla dyrektora Bogusława Kuty to już 38. studniówka. Dziękował młodzieży za wspólnie spędzone lata, pamiętał moment, gdy wkrótce już absolwenci zjawili się w murach szkoły.

- Nikt z nas o waszym odejściu nie myśli z radością. Będziemy o was myśleć, dopingować do dalszego rozwoju. Możecie osiągnąć wszystko, o czym zamarzycie - zapewniał dyrektor i zachęcał do sięgania po własne marzenia.