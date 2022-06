Szukasz pracy? Zobacz najnowsze oferty z Wałbrzycha i okolicy (z PUP)! Paweł Gołębiowski

Co prawda wakacje zbliżają się wielkimi krokami, ale warto jednak myśleć o pracy. Kto szuka zajęcia lub chce je zmienić ma na to szansę. W Wałbrzychu i okolicy jest sporo wolnych miejsc pracy. Sprawdziliśmy to na stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Publikujemy garść najnowszych ofert. Może nie są to propozycje dla wszystkich, ale być może ktoś zainteresowany znajdzie tu coś dla siebie. Zobaczcie.