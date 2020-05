Tak wyglądają śluzy do dezynfekcji w wałbrzyskim szpitalu [ZDJĘCIA]

Kiedy pod koniec marca wałbrzyski szpital zaapelował do ludzi dobrej woli o pomoc w zorganizowaniu śluz do dezynfekcji dla pracowników oddziału internistyczno-infekcyjnego, na odzew nie trzeba było długo czekać. Dziś na oddziale są trzy śluzy, ufundowane przez firmy i mieszkańców miasta oraz okolic. Teraz potrzebne są termometry bezdotykowe i aparaty do mierzenia ciśnienia!

- Jest to wielka pomoc, którą wszyscy lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy doceniają. Dzięki takim ludziom i firmom dobrej woli możemy polepszyć bezpieczeństwo pracy w tych ciężkich czasach - napisali w mediach społecznościowych pracownicy szpitala i pokazali efekty. Pierwszą śluzę do szpitala dostarczyła wałbrzyska Castorama. Drugą przywiozła firma Plandeki Kalisz. Za pomoc w zorganizowaniu trzeciej śluzy, personel podziękował grupom "Pomagamy tak po prostu" jak i "Szyjemy maseczki Kłodzko i okolice" oraz "Orzepole 4x4", ale także anonimowym dobroczyńcom za pomoc wykonaniu i transporcie tejże właśnie śluzy. Czwarta śluza trafiła tutaj dzięki Danielowi i Iwonie Tłuścik i firmie Pogotowie wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe. - Podziękowania należą się też firmie PPHU "VIOLA" Pawłowski Jerzy za pomoc w transporcie śluzy do szpitala. Dzięki właśnie takim ludziom i firmom możemy wspomóc naszą pierwszą linię frontu w walce z tym niebezpiecznym wirusem - zaznaczają w szpitalu. Jak podkreślają, na oddziale infekcyjnym nie potrzebne są już śluzy. Apelują za to termometry bezdotykowe oraz aparaty do mierzenia ciśnienia. Pieniądze udało się również zebrać dla pracowników SOR-u, którzy zaapelowali o śluzę do dezynfekcji. Zbiórkę prowadził Klub Górnik Wałbrzych. Zobaczcie, jak wyglądają śluzy, w których codziennie dezynfekują się pracownicy oddziału internistyczno infekcyjnego, warto dodać, że korzystają także z mat do dezynfekcji butów, które szpitalowi podarował Robert Korólczyk.