Ukradli i zdewastowali kultowego małego fiata w Wałbrzychu! A mógł to być motoryzacyjny cukiereczek Adrianna Szurman

Ta kradzież może oburzyć niejednego fana motoryzacji w Wałbrzychu. Dwóch nastolatków ukradło fiata 126 p. Po tym, jak sobie nim pojeździli, zdewastowali go. Po co go zniszczyli? Dla wygłupów. Sprawą zajęli się policjanci z I komisariatu.