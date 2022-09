Ulica Ludwika Hirszfelda w Wałbrzychu. Aktualne zdjęcia! Paweł Gołębiowski

Zobaczcie jak wygląda obecnie ulica Ludwika Hirszfelda w wałbrzyskiej dzielnicy Piaskowa Góra. To ulica bez większej historii. Zaczyna się i kończy na biegnącej łukiem ul. Zofii Nałkowskiej. Prezentujemy tę ulicę na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę, place - kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki. Zobaczcie jak wyglądała ul. Hirszfelda we wtorek, 10 września 2022 roku.