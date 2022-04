Uwaga! Przez cały weekend w Wałbrzychu i okolicy prowadzona będzie akcja „Trzeźwość”!

Policja przypomina, że:

– Jeżeli podczas policyjnej kontroli drogowej badanie na zawartość alkoholu w organizmie wykaże pomiędzy 0,2, a 0,5 promila, kierujący pojazdem mechanicznym (np. samochodem) znajduje się w stanie po spożyciu i jest to wykroczenie zagrożone karą grzywny nie mniejszą niż 2,5 tys. zł lub aresztem, a także zakazem prowadzenia pojazdów.

– Tej samej jednak karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż mechaniczny (np. rower), a sąd w tej sytuacji może orzec zakaz prowadzenia tego rodzaju pojazdów.

– Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w punkcie pierwszym (np. rower) podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych, a sąd w tej sytuacji może orzec zakaz prowadzenia tego rodzaju pojazdów.

– Jeżeli stężenie alkoholu alkoholu w organizmie będzie wyższe niż 0,5 promila, to mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości, a przy tym w sytuacji kierowania pojazdem mechanicznym (np. samochodem) z przestępstwem, za które grozi nawet do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakazu prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

Jeżeli kierujący prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości będąc wcześniej prawomocnie skazanym za takie samo przestępstwo lub w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za kierowanie w stanie nietrzeźwości, wówczas kara pozbawienia wolności może wynieść nawet do lat 5.