W Boguszowie-Gorcach zatrzymali włamywacza do piwnic!

Policjanci z komisariatu w Boguszowie-Gorcach zatrzymali 28-letniego złodzieja z tej miejscowości, który specjalizował się we włamaniach do piwnic. Kryminalni wytypowali go po tym jak prowadzili czynności operacyjne i analizowali zgłoszenia z terenu gminy dotyczące kradzież i włamań do pomieszczeń gospodarczych. Trafili. Mężczyzna prowadził proceder w rejonie ulicy Reja w Boguszowie-Gorcach.

– W trakcie przeprowadzonych przez policjantów czynności przyznał się do szeregu przestępstw. Podczas eksperymentu procesowego szczegółowo wyjaśnił przebieg oraz wskazał miejsca, w których dokonywał kradzieży. Funkcjonariusze ustalili, że czertach włamań do piwnic dokonał we wrześniu zeszłego roku, jednego dopuścił się w grudniu, a jednego już w styczniu tego roku. Mężczyzna zabierał wszystko co wpadło mu w ręce, między innymi meble ogrodowe, elektronarzędzia oraz puszki i wiaderka z farbami. Starty wyniosły łącznie około 10 tysięcy złotych – informują w wałbrzyskiej Policji.

O losie włamywacza zadecyduje teraz sąd. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.