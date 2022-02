W rocznicę wywózek Krystyna Janosz zaprezentowała „Pod Atlantami” swoją książkę

W Wałbrzyskiej Bibliotece pod Atlantami swoją książkę „Z Jedwabnego pod błękitne niebo Kazachstanu” zaprezentowała Krystyna Janosz. Pochodząca z Wadowic emerytowana nauczycielka chemii i biologii opisała w niej wydarzenia z 1941 roku, które zna z opowiadań jej nieżyjącej już mamy – Lucyny.

– To wspomnienia wydarzeń widzianych oczami dziecka – wyjaśniała autorka. Przyjechała do Wałbrzycha z córką Justyną, która wspierała mamę w tworzeniu.

Panią Krystynę zaproszono z okazji 82. rocznicy masowych wywózek Polaków na Syberię i do Kazachstanu. Organizatorami wieczoru autorskiego były Urząd Miasta Wałbrzycha, Biblioteka pod Atlantami prężnie działające

Wałbrzyskie Koło Związku Sybiraków.

W bibliotece zjawili się nie tylko członkowie Koła, ale m.in. wielu młodych ludzi ze szkół z Wałbrzycha i Boguszowa-Gorc. Poznali masę interesujących faktów, kawał prawdziwej, dramatycznej historii tysięcy zesłańców. Mieli też możliwość kupienia książki z dedykacją autorki. Kilka egzemplarzy wałbrzyscy Sybiracy przekazali w prezencie Bibliotece pod Atlantami i wkrótce będzie można zapoznać się z tą interesującą pozycją książkową.