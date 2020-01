Wałbrzych: Będzie mural Kobego Bryanta według projektu Tomasza Marońskiego

W Wałbrzychu ma powstać mural Kobego Bryanta. Wybitny koszykarz NBA, dwukrotny mistrz olimpijski zginął w niedzielę, 26 stycznia w katastrofie helikoptera w Kalifornii. Ten 41-letni sportowiec był wzorem dla fanów nie tylko koszykówki na całym świecie. – Chcielibyśmy uhonorować go za to co zrobił dla sportu. Był ikoną dla pokoleń – mówi Michał Borzemski, pomysłodawca stworzenia murala.

Jest od lat zaangażowany w sportowe, zwłaszcza koszykarskie życie Wałbrzycha. Między innymi organizuje turniej koszykówki ulicznej „Alkatraz”. W pierwszej edycji tego turnieju uczestniczył Tomasz Maroński, wałbrzyszanin, cieszący się międzynarodowym uznaniem malarz i grafik. Teraz odpowiedział na informację w internecie i podjął się przygotować projekt murala z Kobe Bryantem.

Będzie to kolejne dzieło Marońskiego, które będzie można podziwiać w naszym mieście. Wybitny artysta stworzył na przykład makietę ze słynnym „złotym pociągiem”, którą kilka lat temu ogladać można było na zamku Książ. Jego dziełem jest makieta podziemi Książa. Jest również m.in. autorem Flory - maskotki zamku Książ. We wrześniu 2019 roku w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu stanęła piękna makieta Lisiej Sztolni. – autorem jest oczywiście Tomasz Maroński. Pracował nad nią blisko trzy miesiące.