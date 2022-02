Wałbrzych: Biuro Wystaw Artystycznych ma nowe przestrzenie – w Starej Kopalni!

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA powoli zadomawia się w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.

To tutaj przeniosła się w styczniu z zamku Książ. Już 28 stycznia odbył się w Starej Kopalni pierwszy wernisaż.

–Ta przeprowadzka oznacza dla nas rozwój – zapewnia Piotr Micek, dyrektor Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA.

Mają teraz naprawdę bardzo dużą przestrzeń wystawienniczą, bo 320 metrów kwadratowych to sama Galeria Sztuki, a do tego dochodzi 520 metrów kwadratowych przestrzeni wystawienniczej i 120 metrów kwadratowych pracowni włączonego do BWA Centrum Ceramiki Unikatowej. Powiększył się też, z 7 do 16 osób, ich zespół.

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA ma również od lat 120 metrowy lokal w centrum miasta, przy ul. Słowackiego. Tam planują krótsze, częste wystawy, w Starej Kopalni są też w planie duże projekty. W przyszłym roku mają odbyć się dwie właśnie takie wystawy, angażujące całą przestrzeń wystawienniczą. Będzie jeszcze 14 mniejszych.

- Doszło do przeprowadzki, ale nasza współpraca nie kończy się, tylko zaczyna na nieco innych zasadach. Plany dotyczące współpracy mamy rozpisane na kilka lat. Ciesze się z tego – mówi Anna Żabska, prezes Zamku Książ.