Wałbrzych: Certyfikat Stop-Plastik dla fabryki NSK

Certyfikat przyznawany jest m.in. kawiarniom, restauracjom i innym podmiotom z naszego miasta, które decydują się na zrezygnowanie z używania jednorazowego plastiku. Wałbrzych bowiem jako pierwsze miasto w Polsce, osiem miesięcy temu wprowadził całkowity zakaz używania w instytucjach miejskich jednorazowych opakowań, naczyń i sztućców z plastiku. – W efekcie mamy już w Wałbrzychu tysiące ton plastiku mniej. Chcemy jednak małymi krokami iść dalej, i warto podkreślać znaczenie tych, którzy zechca iść z nami – mówił Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha podczas wręczenia certyfikatu Stop-Plastik firmie NSK. Był to drugi taki certyfikat – pierwszy 30 grudni dostała kawiarnia Sztygarówka z Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.

W Wałbrzychu wręczono dzisiaj (środa, 8 stycznia ) drugi certyfikat Stop-Plastik. Po raz pierwszy otrzymała go jednak fabryka – to NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. działająca w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Firma NSK jest przykładem, że plastik można ograniczać nie tylko w kawiarni czy restauracji.

– Ochrona środowiska to jeden z głównych filarów zarządzania NSK i to nie tylko w Polsce, ale na świecie – mówił Andrzej Gajdziński, dyrektor zakładu w Wałbrzychu. Podkreślał, że staranie się o certyfikat nie jest inicjatywą kadry kierowniczej, a pracowników.

Wyjaśniał, że zrezygnują z używania jednorazowego plastiku na stołówce, w kafeterii czy podczas różnych zakładowych imprez.

A jakie są to ilości może świadczyć fakt, że np. na ich stołówce miesięcznie zużywano dotąd 13 700 jednorazowych, plastikowych kubeczków i blisko 5 tysiecy butelek PET.