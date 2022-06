Wałbrzych: Konkurs „Wałbrzych ma Talent” rozstrzygnięty. Triumfowała Maria Kuźma!

Znamy już zwycięzców tegorocznej edycji konkursu „Wałbrzych ma Talent”. Rozstrzygnięcia zapadły podczas Dni Wałbrzycha zorganizowanych na terenie Starej Kopalni. Na scenie zaprezentowało się wtedy jedenastu artystów, którzy zakwalifikowali się do finału. Wcześniej, w castingach uczestniczyło ponad trzydziestu indywidualnych artystów i grup z terenu całej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Przypomnijmy, że w konkursie „Wałbrzych ma Talent” biorą udział mieszkańcy Aglomeracji Wałbrzyskiej, którzy chcą pochwalić się tym jak: śpiewają, tańczą, grają na instrumentach, malują, rzeźbą lub mają inne talenty, którymi są w stanie zaskoczyć jury, a później mieszkańców regionu.

– W tym roku nagrodę do lat 12 otrzymała Anna Matvieiev. Nagroda w postaci tekstu – artykułu w „Panoramie Wałbrzyskiej” powędrowała do Marii Kuźmy. Film promocyjny nagrany przez studio PlayR to nagroda przyznana Karolinie Gawrońskiej. Swoje piosenki pod opieką Juranda Wójcika będą mogły nagrać Oliwia

Fidler oraz Joanna Surma. Do Hanoweru na Polonijny Festiwal „Dźwięki, które łączą” wyjedzie i reprezentować będzie nasz region Milena Szymula. Główna nagroda, 3 tysiące złotych ufundowana przez Romana Szełemeja, prezydenta Wałbrzycha trafiła do Marii Kuźmy - informują organizatorzy z Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Zapewniają też, że będzie kolejna edycja konkursu..