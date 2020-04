Wałbrzych ma specjalną linię, która łączy serca

Zamiast liczyć straty spowodowane paraliżem pandemii koronawirusa, zachęciła ludzi do społecznej pracy. Wałbrzyska restauratorka Dorota Barańska, wraz z rodziną i wolontariuszami, codziennie niesie wsparcie ponad setce seniorów i osób potrzebujących. Od prawie miesiąca akcja charytatywna Czerwona Linia łączy ludzkie serca, dając rzeczywistą pomoc. Właśnie rozdysponowała wielkanocne dary, a do pracy wraca zaraz po świętach.

-Pierwotnie zakładałam, że Czerwona Linia będzie pomagać seniorom. To oni są najbardziej zagrożeni w sytuacji zarażenia koronawirusem i to właśnie ich należy chronić. Jednak okazuje się, że pomocy potrzeba o wile więcej, bo są osoby, które straciły pracę albo inne, w złej sytuacji zdrowotnej. Robimy wszystko, aby nikt nie został z problemem sam – wyjaśnia Dorota Barańska.

- Czerwona Linia to praca kilkudziesięciu osób. To nasza rodzina, nasi pracownicy, wolontariusze Toyoty, harcerze, wile osób prywatnych. To także wsparcie finansowe i rzeczowe wielu lokalnych przedsiębiorców oraz firm, w tym naszych dostawców. Wszystkim serdecznie dziękuję - mówi Dorota Barańska, która jednocząc siły, stworzyła społeczne centrum wolontariatu. - Serce rośnie, gdy widzi się uśmiech drugiego człowieka. Czasem naprawdę niewiele potrzeba, aby go zobaczyć. Nasi wolontariusze codziennie doświadczają ludzkiej wdzięczności. A my odbieramy mnóstwo miłych telefonów. Wiele starszych osób dzwoni i mówi, że nigdy nie jadło tak pysznych posiłków – opowiada.

W Wielką Sobotę do wszystkich podopiecznych Czerwonej Linii wyruszyły zdecydowanie większe paczki. Tym razem to głównie posiłki, przeznaczone na trzy świąteczne dni. Ponad sto wielkanocnych zestawów poświęcił ks. kan. dr hab. Jarosław Lipniak, proboszcz parafii w Witoszowie Dolnym.