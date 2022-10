Wałbrzych: Na Białym Kamieniu robili torby z t-shirtów!

W siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej wałbrzyskich dzielnic Biały Kamień i Konradów kolejny raz odbyły się warsztaty ekologiczne. Mieszkańcy, wśród nich wielu młodych ludzi, wysłuchali prelekcji Justyny Piwońskiej z firmy Ekosfera z Leszna. Mówiła zmniejszaniu ilości „produkowanych” odpadów Następnie z przyniesionych przez siebie t-shirtów wykonywali torby ekologiczne.

– Naprawdę wykazali się dużym talentem plastycznym – mówi Ryszard Nowak, przewodniczący RWS (i jednocześnie wałbrzyski radny).[/a]

Dodaje, że to już ósme takie warsztaty we wspólnocie. Kiedyś przygotowywano tam np. płyny do dezynfekcji czy mydełka.