Wałbrzych: Od wczoraj jest otwarta Galeria Victoria (ZDJĘCIA)

Od wczoraj czynna jest wałbrzyska Galeria Victoria. Szturmu na sklepy nie było. Do centrów może wejść określona liczba osób, nie działają kluby fitness, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Wyspy muszą być osłonięte, a kawiarnie i restauracje mogą sprzedawać produkty jedynie na wynos. To jednak nie zniechęciło wałbrzyszan, choć kolejek przed wejściami do centrów handlowych nie było.

