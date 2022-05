Wałbrzych: Psi seniorzy długo czekają w schronisku na adopcję. Poznaj, pokochaj, przygarnij Elżbieta Węgrzyn

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Wałbrzychu zachęca do adopcji starszych psów. Psi seniorzy w schronisku mają najtrudniej. Nie ma wielu domów chętnych przygarnąć staruszka. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć staruszków, może poruszą Wasze serca i znajdą u Was ciepły kąt na starość. Informacje o możliwości adopcji i szczegóły o wszystkich psiakach dostępne są w schronisku - telefon - 510 084 734.