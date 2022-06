Wałbrzych: Streeballowe święto z Klastrem Edukacyjnym prowadzonym przez WSSE „Invest-Park"!

Organizatorem Szkolnego Turnieju Koszykówki INVEST in EDU Streetball była oczywiście Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. W imprezie przygotowanej pod szyldem prowadzonego przez nią Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” uczestniczyło ponad 20 drużyn, czyli w sumie ponad setka uczniów szkół branżowych, technicznych, średnich oraz podstawowych z regionu wałbrzyskiego.

Rywalizowano w kategoriach młodzik, kadet oraz junior, a mecze rozgrywano na specjalnie zaaranżowanych do tego celu boiskach. Turniej odbył się w formule streetball – mecze rozgrywane były zatem do jednego kosza, przez zespoły składające się z 4 zawodników (3 osoby w polu).

- Cieszymy się, że tak licznie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie i w duchu sportowej rywalizacji kończymy ten rok szkolny – mówiła podczas turnieju Anna Kaczmarczyk, dyrektor Departamentu Innowacji i Współpracy Wałbrzyskiej Strefy. – Już dziś zapraszam was do powstającego obok Centrum Szkoleniowego, w którym czekać na was będą nowoczesne maszyny, roboty i technologia wirtualnej rzeczywistości. Mam nadzieję, że będziecie regularnymi gośćmi tego obiektu – zachęcała koordynatorka klastra edukacyjnego „INVEST in EDU”, odpowiedzialna za powstające Centrum Szkoleniowe.

Każdy z uczestników zawodów dostał pamiątkową, dwustronną koszulkę koszykarską z logo turnieju. Nie zabrakło również poczęstunku w stylu amerykańskim. W foodtruck’u dostępne były hot-dogi, hamburgery, frytki, gotowana kukurydza, amerykańskie donuty i napoje gazowane. Całość dopełniła muzyka grana przez DJ’a. Imprezę poprowadził Michał Borzemski, popularyzator koszykówki, trener, były zawodnik Górnika Wałbrzych i organizator imprez streetball’owych.