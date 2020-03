Wałbrzych: Szpital buduje namiot do segregacji medycznej (ZDJĘCIA)

Od poniedziałku, 16 marca przy szpitalu na ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu montowany jest namiot do wstępnej segregacji medycznej. Ze względu na ryzyko infekcji SARS-CoV-2 szpital jest zobowiązany do stworzenia osobnej ścieżki dla pacjentów z objawami zakażenia układu oddechowego, poza głównym traktem przyjęć do szpitala. Rozstawiony namiot to miejsce wstępnej segregacji – służy on do rozdzielenia dróg przyjęcia do szpitala dla osób z objawami choroby zakaźnej. Zastosowane przez szpital działania są prewencyjne i mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów.

Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo