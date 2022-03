Wałbrzych: Złodziej hurtownik zatrzymany – próbował wynieść ze sklepu 28 par słuchawek!

Młody mężczyzna słuchawki o łącznej wartości 1300 złotych schował pod wierzchnim ubraniem. Zauważyli to jednak pracownicy ochrony i zatrzymali go a po chwili został „przejęty” przez wezwanych, znajdujących się w pobliżu policjantów.

Złodzieja doprowadzono do komisariatu. Noc spędził w celi wałbrzyskiej komendy. Następnego dnia podczas czynności procesowych przyznał się do winy. Nieuszkodzony towar wrócił na półki sklepowe, a 19-latek może trafić za kratki nawet na 5 lat.