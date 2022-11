Weekend 18 - 20 listopada w Wałbrzychu i okolicy - także „Za pół ceny"!

Przed nami weekend 18 – 20 listopada. W tych dniach zapowiadane jest ochłodzenie, imprez plenerowych jednak już organizuje się niewiele. Wydarzenia zaplanowane na nadchodzący weekend głównie będą odbywały się w pomieszczeniach. Będą to m.in.: koncerty, spektakle, nocne zwiedzanie Zamku Książ.

Od piątku 18 listopada do niedzieli 20 listopada będzie też trwała akcja „Polska zobacz więcej — weekend za pół ceny" zorganizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) oraz Polską Organizację Turystyczną (POT).

W ramach akcji można korzystać z atrakcji – muzeów, zamków, wystaw, luksusowych hoteli - płacąc za to jedynie 50 procent ceny. Z naszego terenu do akcji włączyły się m.in. Zamek Grodno, Stara Kopalnia czy Sztolnie Walimskie. Zobaczcie!