Wielkimi krokami zbliża się 35. Sudecka 100. Nocny ultramaraton górski w Boguszowie-Gorcach już z piątku na sobotę 21 – 22 czerwca

Trasa 35. Sudeckiej 100

Trasa Sudeckiej 100 prowadzi przez Masyw i szczyt Chełmca, Mniszek, Masyw i szczyt Trójgarbu do dzielnicy Gorce na stadion przy ul. Olimpijskiej (meta Maratonu). Dalsza trasa Sudeckiej 100 prowadzi przez nieczynny kamieniołom i Stary Lesieniec w kierunku Masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej. Tam kolejno przez szczyty: Dzikowiec, Lesista Wielka, pod Wysoką do SKRÓTU 75 km we wsi Grzędy Górne (limit czasu 14 godz.).

Dystans 100 km biegnie dalej przez zalew w Grzędach, Ptasi Śpiew, Stary Lesieniec do mety na stadionie przy ul. Olimpijskiej.