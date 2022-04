XIX Festiwal Księżnej Daisy w Wałbrzychu potrwa do niedzieli. Co się będzie działo?

- Od 19 lat organizatorzy Festiwalu szukają jak najlepszych rozwiązań, by zadowolić gusta swojej publiczności. Po wielu rozmowach wprowadzają szereg zmian i ulepszeń. Co zaś dla odbiorców najbardziej istotne – zmienia się termin wydarzenia. Z jesiennego na wiosenny – ale wiosna przecież to czas rozkwitu, czas na nowe pomysły oraz czas na… wyjście z domu. Czas sztuki - mówi Mateusz Mykytyszyn, rzecznik prasowy Zamku Książ w Wałbrzychu i prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless.

Jak dodaje, organizatorzy zdecydowali się otworzyć Festiwal na jeszcze większą ilość artystów i projektów. Zmieniając format z warsztatów na przegląd, proponują spotkania nie ze studentami, a ze znanymi zespołami, formacjami i spektaklami teatralnymi. Na Festiwalu publiczność będzie mogła zobaczyć i usłyszeć w Wałbrzychu artystów występujących na scenach całego świata.

- Od początku istnienia Festiwalu Ensemble jego patronką była Księżna Daisy. Nic więc dziwnego, że wałbrzyska publiczność szybko ochrzciła wydarzenie mianem „Festiwalu Daisy”. Idąc za tym głosem, a także mając na uwadze jak ważną postacią w świadomości mieszkańców Wałbrzycha jest postać Księżnej, od tego roku Organizatorzy zdecydowali się zaprosić publiczność na XIX Festiwal Księżnej Daisy! - zaznacza Mykytyszyn.