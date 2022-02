Za chlebem do Wałbrzycha. Najwięcej pracuje u nas Ukraińców, ale jest też sporo obywateli egzotycznych, odległych państw! Jakich?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał dane dotyczące pracujących u nas legalnie obcokrajowców. Okazuje się, że pod koniec ubiegłego roku w województwie dolnośląskim do ubezpieczeń społecznych zgłoszone były tu aż 83 tysiące osób z zagranicznym paszportem. To o 13,9 tysiąca więcej niż rok wcześniej. Najwięcej w naszym województwie pracowało obywateli Ukrainy, sporo Białorusi, Gruzji, Rosji, ale na Dolnym Śląsku nie brakuje też legalnie pracujących obywateli: Australii, Tajlandii, Meksyku, Egiptu czy Brazylii.

Sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja na terenie działania wałbrzyskiego oddziału ZUS, czyli dawnego województwa wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. I okazuje się, że pod koniec grudnia 2021 roku pracowało tu legalnie 14 690 cudzoziemców. Aż 12 543 z nich pochodziło z Ukrainy.

To, że w Wałbrzychu i okolicy mieszkają i pracują tysiące obywateli Ukrainy, wiemy doskonale. Spotykamy się z nimi praktycznie na co dzień, przyzwyczailiśmy się do tego. Na przykład rzecznikiem prezydenta Wałbrzycha do spraw cudzoziemców jest Irina Rerich, dziennikarka z Ukrainy i przewodnicząca stowarzyszenia Ukraina – Wałbrzych.