Zaglądamy do sklepu firmowego Porcelany Krzysztof w Wałbrzychu, który przeżywa najazd klientów. Co jeszcze zostało do kupienia? NOWE ZDJĘCIA Adrianna Szurman

- Istne szaleństwo - mówią nieoficjalnie pracownicy Porcelany Krzysztof w Wałbrzychu, która na początku stycznia ogłosiła likwidację. Odtąd sklep firmowy i kiermasz szturmują tłumy klientów. Nie inaczej jest w sklepie internetowym, który jednego dnia odwiedziło 200 000 osób, a sklep zmuszony był ogłosić przerwę techniczną. Dzisiaj, 1 lutego znowu nie działa. - To podłość! - denerwuje się pan Bogdan z Podlasia. Co jeszcze zostało, co jeszcze można kupić w sklepie Porcelany Krzysztof w Wałbrzychu?