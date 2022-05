Bieg Pokoju zawita do Wałbrzycha. W mieście będziemy mieć Drzewo Pokoju

- Bieg Pokoju odwiedzi również Wałbrzych, będzie to miało miejsce 17-5-2022 roku. Biegacze przybiegną z Czech (a wcześniej Słowacja i Węgry) w nasz region wbiegną od strony Bielawy, następnie przebiegną przez Pieszyce, Bystrzycę Górną, Zagórze Śl., Wałbrzych, Mieroszów... i ponownie wrócą do Czech, by dalej ponieść pochodnię Pokoju do Austrii i pozostałych miejsc na świecie. Chętnych z Wałbrzycha zapraszamy do przybycia do Parku im. króla Jana Sobieskiego, tu w obecności władz miasta i dzieci uhonorujemy najokazalszy z buków zaszczytnym mianem "Drzewo Pokoju", zaczynamy o 12:30 (pomiędzy Harcówką a Górą Parkową) -