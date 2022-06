Niesamowita łubinowa łąka pomiędzy Śródmieściem a Białym Kamieniem w Wałbrzychu [ZDJĘCIA]

Łubin - zadomowiony gość z Ameryki Północnej

Łubin trwały, czyli Lupinus polyphyllus to roślina pochodząca z Ameryki Północnej. Jak trafił do polski? Jako cenna roślina ozdobna został sprowadzony do ogrodów, a także na pola ponieważ stanowi pokarm dla zwierząt i nawóz. Mało kto pamięta, że nie jest to nasza roślina rodzima, a zadomowiony gatunek obcego pochodzenia, czyli antropofit. "Zbiegły" z ogrodów i pól łubin zdobi nasze łąki i na przełomie wiosny i lata zachwyca swoim pięknem.

Elżbieta Węgrzyn

Ta wieloletnia roślina to bylina osiągająca nawet 1,5 metra wysokości, ma okazałe kwiatostany. Najbardziej rozpowszechniona jest fioletowo-niebieska barwa tych kwiatów i te właśnie spotkacie w Wałbrzychu. Jednak w ogrodach można też zakupić odmianę o kwiatach białych, kremowych, herbaciano-żółtych, łososiowych, różowych, czerwonych, a nawet bordowych.

Warto zaznaczyć, że łubin trwały szybko rozrasta i jest gatunkiem inwazyjnym.