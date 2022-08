Byliście uczniami IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu? Może jesteście na zdjęciach sprzed ćwierć wieku! Paweł Gołębiowski

Już pojutrze 1 września - początek roku szkolnego. Uczniowie wracają do szkół. Także do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu. Byliście może uczniami tej szkoły? To szkoła o profilu sportowym, która powstała w 1955 roku. Kilka razy zmieniała siedzibę, a od roku szkolnego 1977/78 funkcjonuje w budynku przy ul. Sokołowskiego 75 w dzielnicy Piaskowa Góra. Przez lata IV liceum ukończyły tysiące osób. Wielu absolwentów zrobiło kariery nie tylko w świecie sportu. Teraz przypominamy prezentowaną już galerię zdjęć z kronik tej szkoły. To obrazki sprzed około 25 lat (m.in. rok szkolny 1994/95) z wycieczek, studniówek, egzaminów maturalnych, zjazdów absolwentów. Zobaczcie. Za kilka dni kolejna wspominkowa galeria zdjęć, z innych wałbrzyskich liceów.