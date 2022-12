Dzięki wsparciu Klastra Edukacyjnego INVEST in EDU filię Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu odwiedził Naukobus!

Ostatnio młodzi mieszkańcy Wałbrzycha i okolicy mają coraz więcej okazji do zdobywania wiedzy w nietypowy, ale bardzo interesujący, praktyczny sposób. Między innymi w połowie listopada w Starej Kopalni otwarto minicentrum nauki SOWA, czyli Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. Dzieci poznają tam świat dzięki stanowiskom przygotowanym przez specjalistów z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Teraz w regionie zawitał Naukobus z tego Centrum. Wizyta jest nastepstwem inicjatywy podjętej przez Klaster Edukacyjny INVEST in EDU (Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej). A efekt to cztery dni, dwa tysiące uczniów, siedemnaście interaktywnych eksponatów z dziedziny chemii, fizyki i biologii oraz dedykowana strefa VR.

Wystawa, która przyjechała w Naukobusie, była dzieci i młodzieży doskonałą okazją do samodzielnego eksperymentowania i odkrywania praw nauki. Co ważne, młodzi ludzie mogli liczyć na wsparcie i dzielenie się wiedzą, przez Edukatorów z Centrum Nauki Kopernik, którzy na bieżąco wyjaśniali pojawiające się wątpliwości i odpowiadali na zadawane pytania. Każdy z uczestników otrzymał „Poradnik małego naukowca” zawierający instrukcje i umożliwiający przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń w domu.