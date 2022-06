Dziewczęta z naszego terenu wśród laureatek konkursu Miss Nastolatek i Miss Województwa Dolnośląskiego 2022!

Przed kilkoma dniami na Dolnym Śląsku odbył się najbardziej prestiżowy w regionie konkurs piękności. Gala finałowa konkursu Miss Nastolatek i Miss Województwa Dolnośląskiego 2022 została zorganizowana w Concordia Design we Wrocławiu. O tytuł walczyło tam kilkadziesiąt pięknych dziewczyn.

Ostatecznie Amelia Gągrowska ze Złotoryi została wybrana Miss Województwa Dolnośląskiego 2022, natomiast Julia Kuszewicz z Źlinic została Miss Nastolatek Województwa Dolnośląskiego 2022.

Dziewczęta z naszego terenu, czyli z dawnego województwa wałbrzyskiego, zaprezentowały się jednak całkiem nieźle. W towarzyszących konkursowi wyborom Miss Wrocławia, tytuł Miss Nastolatek Wrocławia zdobyła Alicja Klag ze Świdnicy.

Miss Studentek Województwa Dolnośląskiego 2022 została Katarzyna Kęska ze Złotoryi, na co dzień studentka Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Laureatkami wyborów Miss Nastolatek Województwa Dolnośląskiego są natomiast: I wicemiss – Marisa Stokłosa z Nowej Rudy i Klaudia Pszczółkowska z Gostkowa, która została II wicemiss.