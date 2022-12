Gdzie bawić się w Sylwestra w Wałbrzychu i okolicy!

Już za kilka dni Sylwester, w nocy z soboty na niedzielę będziemy witali 2023 rok. W Wałbrzychu i okolicy na duże imprezy plenerowe nie ma jednak co liczyć.

Co prawda tak mocno nie ogranicza nas już pandemia koronawirusa, ale mamy teraz masę zachorowań na grypę, nadszedł do tego jeszcze kryzys związany z wojną tuż za naszą wschodnią granicą. Covid-19, grypa, oszczędności – wszystko to powoduje, że popularnych, miejskich zabaw Sylwestrowych w Wałbrzychu i w Szczawnie-Zdroju w tym roku nie będzie. Trudno natomiast powiedzieć czy uczestnicy imprez organizowanych w domach, restauracjach czy hotelach nie wyjdą przed północą na ulice i nie będą odpalali swoich fajerwerków. Można przypuszczać, że tak będzie. A bale i zabawy będą organizowane w wielu miejscach. Można też wybrać się np. na Rewię Burleski w Szczawnie-Zdroju, albo do Zamku Książ podziwiać Ogrody Światła.

Zobaczcie informację o chyba najpopularniejszych miejscach w regionie.