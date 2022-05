Już za dwa dni Górnik Trans.eu może powrócić do ekstraklasty! Zobaczcie jak występował w niej kilka lat temu

Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych są bardzo blisko awansu do ekstraklasy. W drugim meczu finału play-off Suzuki I Ligi wyraźnie pokonali na wyjeździe Rawlplug Sokół Łańcut. Wałbrzyszanie wygrali 88:78, ale przez długi czas ich przewaga wynosiła około 20 punktów. Rywale zmniejszyli rozmiary porażki dopiero w ostatnich minutach, kiedy losy pojedynku były rozstrzygnięte.

Rozgrywany w Łańcucie pojedynek był drugim, finałowym na boisku rywala ekipy trenera Łukasza Grudniewskiego. W pierwszym, dzień wcześniej, czyli w sobotę 14 maja, Górnik Trans.eu przegrał 77:114. Mogło zatem wydawać się, że Sokół, który zakończył fazę zasadniczą sezonu na pozycji lidera, będzie poza zasięgiem wicelidera z Wałbrzycha. Wynik niedzielnej potyczki wszystko jednak zmienia. Teraz rywalizacja przenosi się do Wałbrzycha, a rywalizacji do trzech zwycięstw jest remis 1:1, Jeśli Górnik wygra z Sokołem w Aqua Zdroju 21 i 22 maja (mecze o godz. 18), to awans do Energa Basket Ligi stanie się faktem.

Tymczasem możemy pooglądać wspominkową galerię zdjęć sprzed kilku lat, kiedy koszykarze z Wałbrzycha grali w ekstraklasie.