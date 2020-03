Koronawirus. Wałbrzyskie pogotowie i szpital dla chorych z całego byłego województwa! Ilu lekarzy, łóżek, karetek [RAPORT]

Od wczoraj na oddział infekcyjnym wałbrzyskiego szpitala przy ulicy Batorego trafiły dwie kolejne osoby z podejrzeniem koronawirusa. Na godzinę 10.30 przebywa ich tu osiem. To osoby nie tylko z powiatu wałbrzyskiego, ale z całego byłego województwa wałbrzyskiego, a więc także z powiatów kłodzkiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego. Wałbrzyski szpital i pogotowie zostały wyznaczone przez wojewodę do zabezpieczenia pacjentów z podejrzeniem koronawirusa z tych terenów. Co to oznacza, czego brakuje, jaka jest sytuacja? Szczegóły w galerii zdjęć pod slajdami.

