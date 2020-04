Na Dolnym Śląsku ruszają punkty testowe na koronawirusa drive-thru

Celem działań jest odciążenie izb przyjęć, zmniejszenie ryzyka zakażenia pacjentów oraz przyspieszenie procesu pobrania wymazu.

Dzięki metodzie drive-thru kontakt pomiędzy badanym a personelem medycznym będzie ograniczony do niezbędnego minimum. Proces przebiegać będzie w kilku krokach. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna kwalifikuje osoby, które mają zostać poddane badaniu i udziela kompleksowej informacji, jak przebiegać będzie cały proces, przekazując szczegółową instrukcję.

Następnie badany przyjeżdża własnym samochodem we wskazane miejsce, w wyznaczonym terminie, a obsługa punktu drive thru zabezpieczona środkami ochrony osobistej pobiera wymaz przez otwarte okno pojazdu. Co ważne, badany przez cały czas pozostaje w swoim samochodzie, a po kilku minutach może wrócić do miejsca zamieszkania i oczekiwać na wynik. Badanie jest bezpłatne. Skorzystać z niego będą mogły wyłącznie osoby, które wcześniej zostały zarejestrowane i zakwalifikowane do badania przez PSSE.