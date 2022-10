Niepowtarzalny domek Muminków - gdzie na Dolnym Śląsku znajdziesz tę budowlę? [ZDJĘCIA]

Ulica Widok w Wałbrzychu - gdzie jej szukać?

Ulica Widok w Wałbrzychu to niewielka uliczka na górnym Sobięcinie. To przede wszystkim piękna trasa spacerowa. Co więcej, łączy się z innymi trasami, którymi wytrawni piechurzy mogą dotrzeć aż do ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie lub ul. Piasta na Białym Kamieniu. Droga ta prowadzi przez malowniczą część Sobięcina w okolicy tutejszej nekropolii, a także zabytkowego kompleksu szkolnego sióstr niepokalanek. To w ich obecnym internacie, a dawniej dworku swoje ostatnie lata życia spędził ambasador II RP Konstanty Skirmunt. To od kilku lat stoi wałbrzyskie Obserwatorium Astronomiczne.

Elżbieta Węgrzyn

Ulica Widok w Wałbrzychu - mapa