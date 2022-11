Najciekawsze nagrobki cmentarza na Sobięcinie w Wałbrzychu, miejsca spoczynku ambasadora II RP. Zobacz zdjęcia!

Ulicą Cmentarną do cmentarza komunalnego na Sobięcinie

Do położonego na wzgórzu cmentarza idziemy w cieniu sędziwych dębów i klonów. W końcu dostrzegamy go, wyłania się spomiędzy drzew. Z cmentarnego wzgórza podziwiać można piękno górnej części Sobięcina, widać też przy dobrzej widoczności Śródmieście oraz charakterystyczne budynki dawnego uzdrowiska, a dziś części Wałbrzycha - Starego Zdroju.

Stąd też blisko do malowniczej krótkiej ulicy Widokowej, gdzie zobaczyć można charakterystyczną budowlę zwaną przez mieszkańców "domkiem Muminków".