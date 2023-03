Pizza z jadalnymi owadami? Kulinarna ciekawostka już dostępna w Wałbrzychu! Gdzie jej szukać?

W ciągu dwóch miesięcy lokal ten zyskał już wielbicieli. Przyciąga ich miła obsługa, oryginalne włoskie dodatki, duży wybór pizzy wegańskiej oraz ciasto z sekretnym dodatkiem. Od 20 marca sieć wprowadziła też do sprzedaży ciekawostkę kulinarną, która zainteresuje zwolenników orientalnych smaków.

- Pizza vermi z dodatkiem suszonych mączników, czyli jadalnych owadów o smaku pomidorów z ziołami dostępna jest we wszystkich pizzeriach sieci, również u nas. Chcemy sprawdzić, czy przypadnie ona do gustu naszym klientom. To kulinarna ciekawostka, której można u nas spróbować jedynie do wyczerpania zapasów składników - mówi wałbrzyszanin Michał Malec, menager lokalu.