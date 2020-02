Pożar mieszkania na Białym Kamieniu. Nie żyje mieszkaniec kamienicy [AKTUALIZACJA]

Ewakuowani z budynku mieszkańcy zamieszkali w tzw. mieszkaniach kryzysowych przy ul. Ogrodowej w Wałbrzychu. Wstępnie zakwaterowano tam 14 osób, jednak połowa z nich zadeklarowała, że zamieszka u bliskich i przyjaciół.

- W przyszłym tygodniu większość lokatorów powinna móc wrócić do swoich mieszkań. Nie będą mogli jednak korzystać z gazu, bo instalacja uległa zniszczeniu. Do tego czasu powinna być jednak wymieniona instalacja elektryczna. Dwa mieszkania nadają się do kapitalnego remontu. Budynek jest obecnie zamknięty, ale monitorowany - mówi Wiesław Basa, kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.