Schrony w Wałbrzychu występują częściej niż powszechnie sądzono. W ofercie mieszkania ze schronem! Gdzie? [ZDJĘCIA]

Wałbrzyscy strażacy prowadzą inwentaryzację schronów

10 października 2022 w całej Polsce rozpoczęła się inwentaryzacja schronów prowadzona przez Państwową Straż Pożarną, wałbrzyscy strażacy ruszyli do sprawdzania tych obiektów 17 października. Jak podaje branżowy strażacki serwis Remiza.pl, zgodnie z danymi MSWiA, w kraju istnieją 62 tysiące obiektów (schronów i miejsc przeznaczonych do ukrycie się ludności), a strażacy sprawdzają w jakim są one stanie, jak są wyposażone, czy są zdolne do użytku. Zapomniane od zimnej wojny schronienia dla ludności wedle danych ministerialnych mogą teoretycznie pomieścić w przypadku schronów 470 347 osób, a ukrycia 821 215 osób.

Dawny szyb Herman miał stać się schronem. Zdjęcia archiwalne. Elżbieta Węgrzyn

Zgodnie z naszymi ustaleniami, jeszcze w latach 90. na terenie Wałbrzycha schrony istniały przy wielu dużych zakładach pracy rozmieszczonych na terenie całego Wałbrzycha i mogły pomieścić w razie potrzeby nawet do 7 tys. osób. Dziś wielu z tych zakładów już nie ma, a schrony w większości przypadków przestały istnieć wraz z wyburzeniem obiektów należących do dawnych fabryk. Dziś pozostało mniej niż dziesięć takich obiektów, a ich wyposażenie pozostawia wiele do życzenia.

