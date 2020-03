Trwa remont jednego z najbardziej charakterystycznych obiektów w Głuszycy

Po oddaniu do użytku zostanie on przeznaczony na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej.

Projekt obejmuje remont istniejących klatek schodowych, roboty budowlane wewnątrz obiektu (piwnica, parter, I piętro, poddasze), remont ścian fundamentowych wewnątrz obiektu, remont elewacji i cokołu, remont stolarki okiennej i drzwiowej w całym obiekcie, remont instalacji grzewczej, budowę instalacji gazowej i sygnalizacji gazu, remont dachu, remont instalacji elektrycznej i niskoprądowej, instalacji teletechnicznej, instalacji odgromowej i uziemienia, montaż instalacji oddymiania klatek schodowych, instalacji fotowoltaiki, instalacji wodociągowej i hydrantowej oraz montaż telewizji przemysłowej CCTV. Udogodnieniem będzie nowopowstająca platforma dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla starszych mieszkańców. Nad całością prac czuwa konserwator, by efekt końcowy był jak najbardziej podobny do pierwowzoru.

Uroczyste przekazanie umowy przez lidera Aglomeracji Wałbrzyskiej Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja na realizację zadań związanych z remontem dawnego Zespołu Szkół odbyło się 8 kwietnia 2019 r. Ogólna wartość projektu na rewitalizację budynku przy ul. Parkowej 9 wynosi 1.970.702,17 zł, z czego Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie z EFRR w wysokości 1.064.494,47 oraz dofinansowanie z Budżetu Państwa wynoszące 126.124,94 zł. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to wrzesień 2020 roku. Wcześniej zmodernizowane zostało oświetlenie wokół obiektu oraz droga dojazdowa. Na to zadanie przeznaczono łącznie kwotę 697.372,67zł, z czego 592.766,77 zł to dofinansowanie z EFRR i 69.737,26 zł to dofinansowanie z Budżetu Państwa. Oba projekty otrzymały środki dzięki współpracy z ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.