Aqua-Zdrój przegrywa z epidemią. Prawie sto osób straci pracę. Ale jest dla nich szansa

Są jedyną spółką miejską, w której konieczne były takie cięcia. W związku z pandemią koronawirusa nastąpiło jednak właściwie całkowite zatrzymanie działalności Centrum i może to jeszcze potrwać. Nie ma dochodów z biletów czy wynajmowania obiektów. Nie płaci też miasto, które dotąd przekazywało do Aqua Zdroju rekompensatę za wykonywane zadania (np. program nauki pływania dla uczniów).

– Niestety sytuacja jest bardzo trudna. Dwa miesiące jakoś przetrwaliśmy, ale nic się nie zmienia i raczej prędko to nie nastąpi. Trzeba zatem podejmować takie kroki. Zaczęliśmy od emerytów i tych, którzy mieli umowy czasowe. Przyszedł jednak czas na zwolnienia grupowe – mówi Piotr Rachwalski, prezes spółki Aqua- -Zdrój.

– W 2019 roku wielkość środków przekazanych spółce wynosiła około 10 mln zł. W 2020 roku plan wynosił około 10,5 mln zł, a część tych środków za pierwszy kwartał, gdy spółka działała normalnie, została już przekazana – mówi Edward Szewczak, rzecznik prezydenta Wałbrzycha. Dodaje, że wielkość środków przekazywanych Aqua-Zdrojowi w następnych miesiącach będzie odpowiadała realizacji zadań (jeśli będą możliwe) oraz środków koniecznych do niezbędnego utrzymania funkcjonalności spółki (w tym urządzeń). Zakres środków będzie też adekwatny do możliwości budżetu gminy, który w sytuacji epidemiologicznej, co pokazują analizy, może, podobnie jak w innych miastach, znacznie ucierpieć.

Najbliższa przyszłość Centrum nie maluje się zatem różowo. – W najbliższym czasie dużych imprez sportowych czy kulturalnych z pewnością nie będzie. Zdajemy sobie też sprawę, że nawet jeśli już zaczniemy znowu działać to nie będzie tak, że ruszy wszystko jednocześnie. Nie będzie też tłumów gości, bo część z nich może obawiać się korzystania na przykład z basenu, a cześć, w sytuacji kryzysu gospodarczego, po prostu nie będzie miała pieniędzy na tego rodzaju przyjemności – mówi Piotr Rachwalski.