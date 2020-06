Tygodniowy przegląd prasy (Wałbrzych, 31.05-6.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Wałbrzycha

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wałbrzycha, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.05 a 6.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Chodziliście na ten basen? Zobaczcie co z niego zostało”?

Przegląd tygodnia Wałbrzych od 31.05 do 6.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Chodziliście na ten basen? Zobaczcie co z niego zostało Nie tylko Wałbrzych nie ma obecnie basenu pod gołym niebem. Nie ma go też w sąsiednim Szczawnie-Zdroju. Już od dawna brakowało chętnych do gospodarowania obiektem w uzdrowisku. Marna pogoda latem, rok po roku, powodowała, że trudno było na tym zarobić, a właściwie to nawet nie tracić. Wreszcie teren z upadającym basenem kilka lat temu sprzedano. Obecnie prywatny właściciel też chce go sprzedać. Na razie bez skutku. A na widok tego co po basenie pozostało łezka kręci się w oku. Przed laty częstymi gośćmi byli tu nie tylko mieszkańcy Szczawna-Zdroju, ale także wielu wałbrzyszan.

Pocieszające jest, że tuż obok dobiega końca krytej pływalni „Delfinek”. 📢 Prezydent Duda: Bony turystyczne 500 zł na wakacje dla każdego dziecka 500 złotych dla każdego dziecka na wakacje - taką obietnicę złożył dziś prezydent Andrzej Duda. Ma to być bon turystyczny do wykorzystania na kolonie, obozy czy wyjazdy rodzinne. Wcześniej rząd obiecywał 1000 złotych na wakacje w Polsce dla każdego pracownika zarabiającego mniej niż średnia krajowa. Szczegóły miały zostać ogłoszone jeszcze w maju. Nie zostały, a na wszystkie pytania w tej sprawie rząd odpowiada, że "trwają analizy". Czy 500 złotych na wakacje dla dziecka zastąpi 1000 złotych na wakacje w Polsce?

📢 Wałbrzych na weekend. Zamek Cisy urocza ruina w zasięgu ręki (ZDJĘCIA) Zamek Cisy to obecnie trwałe ruiny warowni wybudowanej przez Bolka I. Pierwsza wzmianka o obiekcie pochodzi z 1242 r. Ruiny zamku Cisy są położone około 3 km na zachód od zamku Książ.

Dojedziemy tu drogą od Górnego Cieszowa o długości 1 250 metrów z niewielkim parkingiem na końcu, od którego do zamku pozostanie do przejścia około kilkaset metrów. Na pieszo do zamku można dojść szlakami turystycznymi: zielonym - Szlakiem Zamków Piastowskich z zamku Grodno do zamku Grodziec

niebieskim - zamek Cisy - Struga - Trójgarb

żółto-niebiesko-żółtym - Szlakiem Ułanów Legii Nadwiślańskiej.

Tygodniowa prasówka 31.05-6.06.2020 Wałbrzych: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wałbrzychu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lubuskie Morze Martwe - zobacz podwodny pejzaż kwaśnych jezior po kopalni Babina w Łęknicy. Te widoki zapierają dech w piersiach! W kwaśnych jeziorach po kopalni Babina w geoparku Łuk Mużakowa (woj. lubuskie) nie ma ryb, ani innych zwierząt wodnych - stąd porównanie do Morza Martwego. Wytworzył się za to swoisty ekosystem z martwymi i żywymi roślinami. Pod wodą są łąki, lasy, a także pozostałości kopalnianych sprzętów, które w nowej scenerii wyglądają pięknie i tajemniczo. Te cuda sfotografował i sfilmował żarsko-żagański płetwonurek Krzysztof Jersak, w ramach projektu Afryka.

📢 Ścieżka Hochbergów, czyli malowniczy spacer po parku Książańskim w Świebodzicach (ZDJĘCIA) Ścieżka Hochbergów to wyjątkowo malownicza ściezka przyrodnicza w Świebodziach. Oznakowana i wiodąca przez piękne zakątki Parku Książańskiego, m.in. przez stary Książ czy obok cisa Bolko. 📢 Wałbrzych: Poważny wypadek na ulicy Strzegomskiej (ZDJĘCIA) Po godzinie 17, na ulicy Strzegomskiej doszło do groźnego wypadku. Samochód Chrysler Voyager uderzył w tył Opla Astrę. Wypadek miał miejsce na prostym odcinku drogi między granicą miasta a skrzyżowaniem z ulicą Orkana. Na razie nie są znane przyczyny wypadku oraz liczba poszkodowanych. 📢 Poznajecie? Tak, tak - to Szczawno-Zdrój na starych widokówkach [ZDJĘCIA] Jeden z naszych Czytelników udostepnił nam część swojego zbioru starych, przedwojennych pocztówek. Prezentujemy kilkadziesiąt z nich. Widać na nich obrazki ze Szczawna-Zdroju, a właściwie wtedy - Bad Salzbrunn.

Większość miejsc zmieniła się bardzo. Niektórych domów już nie ma, innych jeszcze nie ma. Ale jeśli dobrze przyjrzeć się, to można rozpoznać okolice. Zobaczcie sami.

📢 Kapliczki i pomniki w Czarnym Borze odzyskują blask [ZDJĘCIA] W gminie Czarny Bór zdobyli dofinansowanie i finalizują projekt. „Czarnoborskie kapliczki i pomniki" 📢 W Mieroszowie są już wyposażeni w przyłbice ochronne W piątek, 6 czerwca pracownicy Mieroszowskiego Centrum Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie i tamtejszego Urzędu Miejskiego otrzymali 20 przyłbic ochronnych. Zostały one wykonane w ramach projektu „Partnerstwo dla wolontariatu” realizowanego przez Fundację „Merkury” we współpracy w Politechniką Wrocławską. Bezpłatnie przekazane przyłbice trafią do osób zaangażowanych w wybory prezydenckie 2020 r. 📢 Wałbrzych: Błotnista przeprawa dla mieszkańców osiedla przy ulicy Husarskiej (ZDJĘCIA) Od otwarcia najnowszego i najładniejszego osiedla przy ulicy Husarskiej minęło około 2 lat. Do chwili obecnej mieszkańcy nie mogą się doczekać normalnej drogi dojazdowej do osiedla. W czasie opadów deszczu miejsce to zaczyna przypominać drogi w Amazonii. Jak długo jeszcze mamy czekać ? - pytają.

📢 Ucieczka kierowcy zakończyła się pieszym pościgiem i obezwładnieniem Policjanci ciągle zatrzymują kierujących pojazdami pomimo wydanych zakazów sądowych. W Wałbrzychu w ciągu ostatnich 48 godzin w ręce funkcjonariuszy wpadli tacy dwaj. Pierwszy w środę około godz. 10.45 w wałbrzyskiej dzielnicy Podgórze. 📢 Śmieci z auta prosto do lasu! Leśnicy pokazują nagrania [ZOBACZCIE] Nadleśnictwo Śnieżka opublikowało screeny z nagrań zarejestrowanych przez fotopułapki ustawione w lesie. Nie ma na nich dzikich zwierząt, są ludzie, którzy wyrzucają tam odpady budowlane i stare opony. Zobaczcie poniżej. 📢 Szok! Dziesiątki tysięcy pszczół zostało otrutych pod Legnicą [ZDJĘCIA] Pszczelarze z podlegnickich Szczedrzykowic zaalarmowali nas, że stracili dziesiątki tysięcy pszczół. Ktoś otruł te pożyteczne owady. Szczegóły poniżej.

📢 Polska absurdami stoi! Zobacz te zdjęcia... a uwierzysz Polska krajem absurdów - można się o tym przekonać, przeglądając stronę "Polskie Absurdy" na Facebooku. Wybraliśmy dla Was najciekawsze perełki. Sprawdźcie! Kliknijcie w "zobacz galerię".

📢 Oczko wodne przy każdym domu. Sieć zalana memami Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów. 📢 Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim – pięknie także wieczorem i po deszczu [ZDJĘCIA] Nad Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim w gminie Walim warto wybrać się też późnym popołudniem czy nawet wieczorem i po deszczu. Zajrzeliśmy tam właśnie o takiej porze. Zapora, kładka w oddali zamek Grodno. Snujące się nad tym wszystkim mgły. Jest tam po prostu pięknie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Oto niebezpieczne miejsca w Wałbrzychu. Nie idźcie tam w pojedynkę! Zapytaliśmy zaprzyjaźnionych policjantów o najniebezpieczniejsze miejsca w Wałbrzychu. Ponieważ policja nie prowadzi statystyk dotyczących przestępstw w konkretnych miejscach, zapytaliśmy o własne doświadczenia. Niebezpieczeństw wskazali nam sporo. To nie tylko miejsca, gdzie można zostać napadniętym, ale także miejsca, gdzie kierowcy nie zważają na pieszych, czy miejsca, w których można na nas runąć ściana budynku albo gdzie można się utopić. Zobaczcie i uważajcie. Poszczególne miejsca zobaczycie na kolejnych slajdach - posługujcie się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

📢 Ta magiczna łąka stała się hitem ostatnich dni (ZDJĘCIA) Strona „ Pogodny Wałbrzych” jako pierwsza zamieściła zdjęcia niezwykłej łąki pomiędzy Sobięcinem a Białym Kamieniem. Od tego dnia zatrzymują się tu dziesiątki samochodów z chętnymi do zrobienia sobie selfie w niezwykłym otoczeniu. Zobaczcie zdjęcia magicznego kawałka Wałbrzycha.

📢 Dworzec Wałbrzych Centrum. Zobacz jak wyglądają perony centrum przesiadkowego (ZDJĘCIA) Tylko u nas możecie zobaczyć z bliska perony najnowszego dworca w Wałbrzychu. 📢 Poszukiwany sprawca rozboju. ZDJĘCIA mają pomóc go odnaleźć. Kojarzycie? Policja z Wałbrzycha publikuje kolejne zdjęcia z wizerunkiem poszukiwanego, podejrzewanego o popełnienie przestępstwa. Tym razem chodzi o młodego mężczyznę, który 24 kwietnia około godziny 21.30 miał dokonać rozboju na małoletnim mieszkańcu naszego miasta. Groził mu i ukradł rower o wartości tysiąca złotych.

Przed nami rekordowa waloryzacja emerytur