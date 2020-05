Uciekł, ale policjanci i tak go zatrzymali. Zobaczcie jak zazwyczaj kończą się takie próby

zobacz galerię (8 zdjęć) Policjanci z Boguszowa-Gorc i z wałbrzyskiej drogówki, dopiero po pościgu, zatrzymali kierującego samochodem pod wpływem narkotyków i bez uprawnień. Do zdarzenia doszło w niedzielę 14 stycznia 2018 r. Funkcjonariusze ruchu drogowego na ul. Głównej w Boguszowie-Gorcach zauważyli skodę jadącą bez przedniej tablicy rejestracyjnej. Kiedy zbliżyli się, włączyli w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe, kierujący autem gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci powiadomili o sytuacji dyżurnego komisariatu w Boguszowie-Gorcach i rozpoczęli pościg. Mężczyzna uciekał ulicą Kosynierów w kierunku Czarnego Boru. Patrol dostał jednak wsparcie policjantów z Boguszowa-Gorc i Wałbrzycha. Uciekający ostatecznie wylądował w środku lasu, a wcześniej przez nadmierną prędkość zjechał z drogi taranując drzewa. Został zatrzymany przez boguszowskich policjantów dopiero po pieszym pościgu. W trakcie legitymowania 25-letni mieszkaniec Czarnego Boru zakomunikował, że nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. Wyglądał i zachowywał się dziwnie, a badanie testerem potwierdziło w jego organizmie obecność środków odurzających i psychotropowych. Nie było natomiast śladu alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu. Mężczyzna odpowie teraz za przestępstwo niezatrzymania samochodu i kontynuowania jazdy pomimo wydanego przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego polecenia zatrzymania samochodu, jazdę bez uprawnień i pod wpływem narkotyków oraz spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5, zakaz kierowania pojazdami oraz dodatkowo wysoka grzywna. zobacz galerię (8 zdjęć)

Policjanci z Boguszowa-Gorc w minioną niedzielę zatrzymali 33-latka, który 21 kwietnia nie zatrzymał się do kontroli drogowej przy ul. Kamiennogórskiej w Czarnym Borze. Uciekł, ale policjanci szybko ustalili kto kierował pojazdem. Okazało się, że mężczyzna od dłuższego czasu ukrywał się przed organami ścigania, bo decyzją sądu miał trafić na rok i cztery miesiące do więzienia za włamanie. Ostatecznie 10 maja około godziny 6 boguszowscy policjanci weszli do jednego z mieszkań przy ul. Spokojnej w Boguszowie-Gorcach i zatrzymali zaskoczonego 33-latka. Teraz odpowie teraz za niezatrzymanie samochodu i kontynuowania jazdy pomimo wydanego przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego polecenia zatrzymania pojazdu. Grozi mu 5-letni pobyt za kratami więzienia, dożywotni zakaz kierowania pojazdami oraz dodatkowo wysoka grzywna. Tak zazwyczaj kończą się próby ucieczki przed policjantami. Klasycznym i trochę zabawnym przykladem jest wydarzenie z maja ubieglego roku, kiedy to policjanci ruchu drogowego z Wałbrzycha zatrzymali po pościgu 26-letniego mieszkańca Boguszowa-Gorc. Do zatrzymania doszło na... dachu budynku gospodarczego, na który wjechał mężczyzna. W chwili zatrzymania był prawdopodobnie pod wpływem narkotyków, a uciekał bo miał na koncie całą masę przestępstw, także w Świdnicy czy Kamiennej Górze Przy kolejnych zdjęciach kilka przykładów tego typu zdarzeń z ostatnich miesięcy.