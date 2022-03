W Wałbrzychu odłowili i wywieźli do lasu blisko 40 dzików!

W Wałbrzychu z pewnością nie będzie już strzelania do dzików. Sprawdzają się tu świetnie ustawione w mieście na początku marca, specjalne klatki do odławiania tych zwierząt. W odłownie złapało się dotąd 39 dzików. Zostały wywiezione na tereny leśne oddalone kilkadziesiąt kilometrów od Wałbrzycha.

– To metoda kosztowna, ale humanitarna. Incydent, który zdarzył się w naszym mieście kilka tygodni temu był bulwersujący i nie powtórzy się – zapewnia Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Ma na myśli zdarzenie z grudnia ubiegłego roku, kiedy to pewien myśliwy, w biały dzień prowadził odstrzał dzików na osiedlu Podzamcze. Bez specjalnych zabezpieczeń i wcześniejszego informowania mieszkańców. Miasto skierowało sprawę do prokuratury, ale problem dzików, które pojawiały się coraz częściej w różnych częściach miasta i straszyły mieszkańców, pozostał.

– Wojciech Łomnicki z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zarekomendował nam ustawienie takich odłowni i zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie – mówi prezydent.

Odłowni jest osiem. Najwięcej dzików, bo aż dwanaście, weszło do ustawionej w pobliżu działek, niedaleko wiaduktu na ul. Wrocławskiej.