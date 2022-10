Wałbrzych: Duże zmiany w stałej organizacji ruchu w centrum. Dwa razy się pomylisz i tracisz prawo jazdy!

Ignorujesz sygnalizatory? Może Cię to drogo kosztować

Duże zmiany w stałej organizacji ruchu w centrum Wałbrzycha - uwaga na sygnalizatory!

Jak wyjaśnia wałbrzyska policja, chodzi o sygnalizatory świetlne i zakazy bezpośredniego skrętu na dwóch skrzyżowaniach, gdzie pojawiła się po budowie sygnalizacja świetlna . Od oddania ich ponownie do użytku:

Skrzyżowanie ul. Sikorskiego z Wysockiego

- Na skrajnym lewym pasie ruchu sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza, że w tym miejscu można skręcić jedynie w lewo w ul. Wysockiego. Nie można zawracać - wyjaśnia Marcin Świeży z KMP Wałbrzych.

KMP Wałbrzych

Dodatkowo, by wzmocnić przekaz, ustawiony został przed skrzyżowaniem znak B-23 "zakaz zawracania". Aby zawrócić zgodnie z przepisami w tym miejscu, należy dojechać do ronda na ul. Wysockiego, objechać je, zjechać do skrzyżowania, a następnie skręcić w prawo.