Wałbrzych: Młodzież przygotowuje w WOK przedstawienie japońskiego teatru kamishibai!

Grupa młodych ludzi z Wałbrzycha uczy się japońskiego teatru kamishibai. Realizowany jest bowiem kolejny projekt Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, nazwany „…nie taki zły”.

Kamishibai to sztuka określana jako papierowy teatr polega na opowiadaniu historii za pomocą ilustracji.

A w zajęciach uczestniczą podopieczni wałbrzyskiego ośrodka wychowawczego oraz uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu.

Młodzi ludzie przygotowują przedstawienie od podstaw. Później zaprezentują je podczas specjalnych zajęć w Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu oraz na Warsztatach Terapii Zajęciowej.

– Inspiracją i przygotowaniem do tego projektu jest cykl warsztatów kreatywnego pisania, warsztatów storytellingu dla młodzieży oraz tworzenia muzyki do spektaklu – przyznaje Karolina Jefmańska, autorka

projektu.

Na przedstawieniu teatru kamishibai jednak nie skończy się. W ramach projektu, realizowanego w programie „Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022”, przygotowane zostaną także spotkania i warsztaty storytellingu dla nauczycieli czy animatorów kultury. Będą to nie tylko zabawa, ale także okazja do zdobycia nowych umiejętności. Projekt jest także okazją do spotkań, rozmów i integracji.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022.