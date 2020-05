Wałbrzych: Zobacz jak kwitła czereśniowa aleja koło zamku Książ [ZDJĘCIA]

Przez kilka dni nasze oczy cieszyła skąpana w kwiatach czereśniowa aleja koło zamku Książ. Jest to pamiątka po wielkich sadach, które należały do majątku ziemskiego rodziny Hochbergów. Sad został wycięty ponad kilkadziesiąt lat temu, gdy planowano budowę w tym miejscu wielkiego c...