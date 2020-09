Halo, Seniorzy! Wałbrzyski Telefon Senioralny już działa!

Od dzisiaj - 7 września 2020 r. działa Wałbrzyski Telefon Senioralny – miejska linia telefoniczna dla seniorów i co równie ważne – prowadzona przez wałbrzyskich seniorów-wolontariuszy.

Od 7 września 2020 r. działa Wałbrzyski Telefon Senioralny – miejska linia telefoniczna dla seniorów i co równie ważne – prowadzona przez wałbrzyskich seniorów-wolontariuszy. To innowacyjne rozwiązanie, które ma przyczynić się do wzmocnienia aktywności społecznej osób starszych, utrzymywanie ich w dobrej kondycji psychicznej, włączanie do życia społecznego. To także odpowiedź na potrzeby osamotnionych lub mniej aktywnych seniorów, którym szczególnie doskwiera brak kontaktu z innymi ludźmi. Pod numerem telefonu: 746-609-609 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 dyżuruje zespół wolontariuszy. Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora (Jak na numery stacjonarne lub komórkowe). Dzwoniąc można poprosić o oddzwonienie lub wysłać wiadomość (także poza godzinami dyżurów), a wolontariusze oddzwonią. Dla kogo? Telefon Senioralny w Wałbrzychu ma służyć wszystkim seniorom, którzy potrzebują porozmawiać, podzielić się swoimi troskami, „wygadać się” drugiej osobie. Dzwoniący mogą liczyć na wysłuchanie, zrozumienie, rozmowę w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. W ten sposób Telefon ma przeciwdziałać osamotnieniu, ułatwiać osobom starszym udział w życiu społecznym, realizowanie aktywności rekreacyjnych bądź kulturalnych.

Wałbrzyski Telefon Senioralny powstał zwłaszcza z myślą o seniorach, którzy: · czują się samotnie i chcą po prostu porozmawiać, · chcą się czegoś dowiedzieć – np. uzyskać informacje o tym jak załatwić jakąś sprawę, poznać ofertę zajęć, wydarzeń kulturalnych, · chcą coś zrobić wspólnie z innymi, ale nie wiedzą, jak się do tego zabrać, np. założyć osiedlową grupę nordic walking albo dołączyć do takiej grupy. Kto odbiera telefony? Wałbrzyski Telefon Senioralny jest obsługiwany przez seniorów-wolontariuszy, którzy dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00. W tym czasie odbierają telefony, wyszukują informacji, a także oddzwaniają do osób, które próbowały się połączyć poza godzinami dyżurów.

Wolontariusze to mieszkańcy Wałbrzycha – znają zatem lokalne uwarunkowania i specyfikę miasta. To osoby otwarte, lubiące słuchać, rozmawiać i pomagać innym, a co równie ważne – odpowiednio do tego przygotowane poprzez szkolenia i warsztaty. Sami często zmagają się z podobnymi trudnościami, nieraz mają zbliżone doświadczenia życiowe, a co za tym idzie cechuje ich większe zrozumienie dla potrzeb i problemów dzwoniących seniorów. Dla wolontariuszy prowadzenie Telefonu to możliwość pomagania swoim rówieśnikom, ale też dodatkowa forma własnej aktywności i sposób na wartościowe spędzanie czasu.

Jak to powstało? Wałbrzyski Telefon Senioralny to efekt współpracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu z Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa. Stanowi też element większego przedsięwzięcia – realizowanego od 2018 roku projektu unijnego pn. Halo Aktywni 60+, którego pomysłodawcą i liderem jest właśnie krakowska firma. Projekt ma na celu wzmacnianie aktywności osób starszych poprzez uruchomienie telefonów senioralnych w trzech miastach: Bytomiu, Rybniku i Wałbrzychu.

Inspiracją dla ekspertów z Krakowa były rozwiązania senioralne stosowane w krajach skandynawskich i bałtyckich, w tym łotewskiej Rydze – gdzie od 2015 sprawnie funkcjonuje centrum telefoniczne prowadzone przez seniorów. To właśnie ryskie doświadczenia stanowiły punkt wyjścia dla prac nad polskimi telefonami senioralnymi. Wstępny model działania Telefonu opracowano w oparciu o obserwacje poczynione podczas wizyty studyjnej w Rydze, materiały i wskazówki przekazane przez łotewskich partnerów, spotkania i dyskusje, podczas których perspektywę organizatorów dopełniały relacje wolontariuszy.

Telefon w Wałbrzychu nie powstałby bez lokalnych seniorów. Duża grupa zaangażowała się już na samym początku projektu, wspólnie z ekspertami z Centrum Doradztwa Strategicznego wypracowując kluczowe założenia dla funkcjonowania Telefonu. Jednym z etapów działań przygotowawczych były badania ankietowe, które przeprowadzono w nieszablonowej formule. To sami seniorzy, odpowiednio przygotowani i przeszkoleni, wcieli się w badaczy i realizowali ankiety ze swoimi rówieśnikami (tzw. „badania w działaniu”). W ten sposób udało się dotrzeć do aż 262 osób powyżej 60 r.ż.! Dzięki badaniom pozyskano wartościowe informacje dotyczące potrzeb osób starszych w Wałbrzychu, w tym ich aktywności społecznej, a co za tym idzie – lepiej poznano oczekiwania i problemy potencjalnych dzwoniących do Telefonu Senioralnego. Ponadto, wolontariusze uczestniczyli w różnych szkoleniach i warsztatach, w ramach których mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne i profesjonalnie przygotować się do prowadzenia dyżurów telefonicznych i rozmów z nieznajomymi.

Wałbrzyski Telefon Senioralny będzie działał co najmniej do 2023 r. (projekt koordynuje Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa, a od 1 czerwca 2021 r. – Miasto Wałbrzych). Wałbrzyski Telefon Senioralny powstał w ramach projektu Halo Aktywni 60+ – innowacyjne formy włączenia społecznego osób starszych z wykorzystaniem doświadczeń programu "Let us be active!" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3. Współpraca Ponadnarodowa i współfinansowanego z Funduszy Europejskich. Liderem Projektu jest Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch, Partnerem – Urząd Miasta Ryga oraz Miasto Wałbrzych.

Polaków nie stać "na chorowanie"