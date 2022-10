Klaster Edukacyjny INVEST in EDU wspiera najmłodszych w planowaniu i rozwoju kariery! Paweł Gołębiowski

Programowanie robotów i dronów, grywalizacja i testowanie programów – to tylko kilka elementów dzisiejszych warsztatów z programowania zorganizowanych przez Klaster Edukacyjny INVEST in EDU, działający przy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST PARK”. Wydarzenie odbyło się w ramach trwającej międzynarodowej akcji #CODEWEEK oraz cyklu wydarzeń #25DniKariery realizowanego przez INVEST in EDU.