Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych „Siła zespołu – gramy dla Rysia" (ZDJĘCIA)

Rysiu, cierpi na wiele chorób, w tym musi się zmagać z dwoma wadami serca

czy torbielami w głowie. Chłopiec od urodzenia jest pacjentem Centrum

Zdrowia i Dziecka w Warszawie. Po półtora roku leczenia lekarze orzekli

jednak, że nie są w stanie zdiagnozować przyczyn problemów Rysia i

wypisali go do domu. Wówczas bliscy rozpoczęli na własną rękę

poszukiwania specjalistów, terapeutów, rehabilitantów i dietetyków. Do

wielu udało się dotrzeć. Rodzice z miesiąca na miesiąc widzą postępy.

Terapie są jednak kosztowne i to na nie potrzeba pieniędzy.