Kosz na plastikowe nakrętki stanął w Unisławiu Śląskim!

Mieszkańcy Unisławia Śląskiego mają już w swojej miejscowości kosz na plastikowe nakrętki, dzięki czemu mogą wspierać akcje pomocy chorym dzieciom. Kosz - podarowany przez spółkę KSS Bartnica - stanął we wsi na uczęszczanym placu przed kościołem.

- Kosz na nakrętki był naprawdę bardzo potrzebny w naszej wsi. Ludzie i tak je zbierali, ale nie mieli ich gdzie wyrzucać. Zabierali więc ze sobą nakrętki np. jadąc do Wałbrzycha na zakupy i tam wrzucali je do specjalnych pojemników. A teraz mamy we wsi swój własny kosz, w dodatku znajdujący się w bardzo dobrym miejscu, bo dużo ludzi chodzi tędy na przystanek autobusowy czy do kościoła. Cieszymy się bardzo! I dziękujemy KSS Bartnica za ten piękny i potrzebny naszym mieszkańcom dar - mówią Anna Macuk i Grażyna Szczepanik z Rady Sołeckiej Unisławia Śląskiego.